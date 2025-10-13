Wonka il film con Timothée Chalamet nei panni del celebre cioccolattiere | Recensione
Wonka, film del 2023 con Timothée Chalamet, è disponibile su Netflix. Scritto e diretto da Paul King, regista anche dei due film di Paddington, il film è una commedia musicale prequel de La fabbrica di cioccolato, il celebre romanzo nato dalla mente di Roald Dahl. La trama segue un giovane e avventuriero Willy Wonka che, dopo aver girato il mondo per sette anni, decide di fermarsi ed aprire un suo negozio di cioccolato alla Galleria Gourmet. Purtroppo, i suoi sogni rischiano presto di andare in frantumi a causa del Cartello del Cioccolato, un’organizzazione che controlla l’intera vendita di cioccolato della città. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: wonka - film
Da bambino era in Willy Wonka: oggi, a distanza di anni, ecco quanto guadagna ancora grazie al film.
Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, l’ex baby star: "Ci sono voluti oltre 10 anni per l'exploit del film"
Wonka, la spiegazione del finale del film con Timothée Chalamet
? L’AGENDA DELLA SETTIMANA (12-19 ottobre 2025) ? Domenica 12 ottobre - ore 16:00 Teatro comunale: “Borgo al cinema” per le famiglie – proiezione del film “Wonka”. Ingresso 5€. Info e prevendita www.associazioneleonessa.it Mercoledì 15 ottobr Vai su Facebook
Sto riguardando #Wonka - ora disponibile anche su #Netflix - e resto dell’idea che sia il più bel film che abbia mai visto. L’avevo pensato subito anche al Cinema. Vi prego, guardatelo. Se non lo avete fatto, dedicategli un po’ di tempo. Vi cambierà. - X Vai su X
Wonka, il film con Timothée Chalamet nei panni del celebre cioccolattiere - Wonka, film del 2023 con Timothée Chalamet, è disponibile su Netflix. Scrive superguidatv.it
Wonka, recensione: Timothée Chalamet vi stupirà con la sua fabbrica di gioia - Wonka, la recensione del film con Timothée Chalamet, bravissimo nel ruolo del giovane Willy Wonka, che, prima di aprire la sua fabbrica di cioccolato, già sogna in grande. Lo riporta movieplayer.it