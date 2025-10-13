Wonka, film del 2023 con Timothée Chalamet, è disponibile su Netflix. Scritto e diretto da Paul King, regista anche dei due film di Paddington, il film è una commedia musicale prequel de La fabbrica di cioccolato, il celebre romanzo nato dalla mente di Roald Dahl. La trama segue un giovane e avventuriero Willy Wonka che, dopo aver girato il mondo per sette anni, decide di fermarsi ed aprire un suo negozio di cioccolato alla Galleria Gourmet. Purtroppo, i suoi sogni rischiano presto di andare in frantumi a causa del Cartello del Cioccolato, un’organizzazione che controlla l’intera vendita di cioccolato della città. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Wonka, il film con Timothée Chalamet nei panni del celebre cioccolattiere | Recensione