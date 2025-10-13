Wonder Man | Il folle trailer della nuova serie Marvel
In occasione del panel Marvel Television del New York Comic Con andato in scena nel weekend è stato mostrato il trailer di Wonder Man, la nuova serie in arrivo su Disney+. Yahya Abdul-Mateen II e Sir Ben Kingsley hanno presentato la serie sul palco del NYCC che porta il pubblico dietro le quinte del remake di un film sui supereroi: “Wonder Man”. I due attori hanno parlato della collaborazione con il regista Destin Daniel Cretton, delle riprese a Los Angeles e del divertimento nell’interpretare un personaggio che è anche un attore. La serie composta da 8 episodi debutterà su Disney+ il 28 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
