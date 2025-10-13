Windows 10 riceverà l’ultimo aggiornamento | come ottenere 12 mesi extra gratis

Con la fine del supporto per Windows 10 prevista per il 14 ottobre 2025, milioni di utenti si trovano a dover decidere come proteggere i propri PC. Il programma Extended Security Updates (ESU) offre una soluzione, fornendo aggiornamenti di sicurezza critici per un ulteriore anno, fino all’ottobre 2026. Microsoft e il futuro di Windows: addio a Windows 10 e l’ascesa dei PC con AI. Windows 10, fine del supporto: come ottenere aggiornamenti di sicurezza gratuiti per un altro anno. Il 14 ottobre 2025 segna una data cruciale per milioni di utenti in tutto il mondo: Windows 10, il sistema operativo più diffuso sui PC Windows, raggiunge la “fine del supporto”. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

