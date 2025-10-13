Windows 10 | domani termina il supporto Come ottenere un anno extra di aggiornamenti di sicurezza
Il supporto ufficiale di Windows 10 terminerà il 14 ottobre ma Microsoft offrirà un programma di “Extended Security Updates” che consentirà agli utenti di ricevere patch di sicurezza per un ulteriore anno, fino a ottobre 2026. In molti casi sarà possibile accedere gratuitamente,. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Windows 10, la fine di un'era (o forse no?) - È arrivato il giorno stabilito da Microsoft per il termine del supporto ufficiale a Windows 10: cosa succederà a partire da domani? Segnala msn.com
Finisce il supporto a Windows 10: cosa fare e come continuare a usarlo? - Cosa fare se si vuole continuare a usarlo, e cosa si rischia senza gli update di sicurezza? Secondo tomshw.it