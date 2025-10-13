Windows 10 | domani termina il supporto Come ottenere un anno extra di aggiornamenti di sicurezza

Repubblica.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il supporto ufficiale di Windows 10 terminerà il 14 ottobre ma Microsoft offrirà un programma di “Extended Security Updates” che consentirà agli utenti di ricevere patch di sicurezza per un ulteriore anno, fino a ottobre 2026. In molti casi sarà possibile accedere gratuitamente,. 🔗 Leggi su Repubblica.it

In questa notizia si parla di: windows - domani

