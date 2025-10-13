Willie Peyote cuore Toro, dagli aneddoti dello stadio a quelli di Sanremo, le trasferte, i rituali ai concerti e un derby visto da una posizione particolare, l’intervista del cantante che tifa Torino Willie Peyote, la curva Maratona alle sue spalle e una telecamera a riprenderli: sono questi i tre ingredienti dell’ultimo video diramato dal Torino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Willie Peyote: «Torino? Io allo stadio da oltre 20 anni, vi racconto Bilbao e la prima partita». Poi l’aneddoto su Sanremo