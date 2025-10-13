Week end di controlli da parte dei Carabinieri

Tarantini Time Quotidiano Nel corso del weekend, i Carabinieri della Compagnia di Taranto, diretti dal Maggiore Francesca Romana Fiorentini, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo coordinato dal Comando Provinciale di Taranto, volto ad accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa. Nel corso dei controlli, sono state sottoposte a verifiche numerose persone e diversi veicoli in transito nelle aree sensibili del capoluogo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Week end di controlli da parte dei Carabinieri

In questa notizia si parla di: week - controlli

Castellammare di Stabia: week end di controlli

Controlli anche con i cani antidroga nel week end, sequestrato mezzo etto di hashish

Nel week end potenziati i controlli della polizia locale

#Casoria - Casoria, controlli intensificati lungo il corso principale: polizia municipale e militari presenti per garantire maggiore sicurezza stradale e tenere sotto controllo la movida del weekend. Numerosi posti di blocco e verifiche in diversi punti della città. # Vai su Facebook

Controlli rafforzati nel weekend da parte dei Carabinieri. Due arresti per resistenza - Da segnalare anche due denunce per guida in stato di alterazione e diverse sanzioni amministrative. Da rainews.it

Weekend di controlli serrati nel Salento: un arresto e una sfilza di denunce e sanzioni. Otto patenti ritirate - Un fine settimana di controlli serrati nel Salento ha portato a una lunga serie di denunce, segnalazioni e sanzioni. corrieresalentino.it scrive