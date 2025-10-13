Warner Bros Discovery rifiuta la prima offerta di Paramount
Rispedita al mittente perché considerata troppo bassa. Paramount Skydance si è vista respingere la prima offerta di acquisizione di Warner Bros. Discovery, che avrebbe potuto ridisegnare Hollywood e l’intera industria della televisione in streaming. Lo riporta in esclusiva Bloomberg, citando fonti vicine al dossier, secondo cui il prezzo della proposta era di 20 dollari per azione. Cifra considerata insufficiente da parte della diretta interessata. Immediata la reazione del titolo alla Borsa di Wall Street, dove è schizzato a 17,10 dollari: un rialzo del 36 per cento rispetto all’11 settembre, quando emerse per la prima volta l’indiscrezione di un interessamento da parte della famiglia Ellison. 🔗 Leggi su Lettera43.it
