Wanda Nara svela | Così ho scoperto la malattia sulla separazione con Icardi…

Inter News 24 Le parole di Wanda Nara, ex moglie di Mauro Icardi, sulla sua vita privata ed il rapporto con l’attaccante argentino. I dettagli. Wanda Nara ha parlato a La Divina Noche de Dante del suo rapporto con l’ex Inter Mauro Icardi. LA MALATTIA – Nessuno aveva il coraggio di dirmelo. Ricordo che le infermiere entravano, mi guardavano, iniziavano a piangere e mi dicevano: ‘Vorrei avere chiunque altro davanti a me, tranne te’. La verità è che è stato molto difficile. Quando sei mamma, i tuoi figli sono l’unica cosa della quale ti importa. Loro non sapevano cosa stesse succedendo e quando l’hanno saputo, i più grandi si sono chiusi in bagno e non volevano più uscire. 🔗 Leggi su Internews24.com

