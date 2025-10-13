Wanda Nara | Separazione con Icardi? E’ stato molto difficile c’era molta pressione Sulla malattia…

13 ott 2025

Wanda Nara si racconta: «Separazione con Icardi? E’ stato molto difficile, c’era molta pressione. Sulla malattia.». Le parole Wanda Nara ha rilasciato un’intervista a La Divina Noche de Dante del suo rapporto con l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icard e molto altro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: LA MALATTIA – Nessuno aveva il coraggio di dirmelo. Ricordo che le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

