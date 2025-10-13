FORTITUDO 74 VUELLE 81 (24-21, 30-44, 57-71) FLATS SERVICE: Braccio n.e., Moore 19 (39, 410), Sarto 6 (02, 28), Della Rosa 2 (11, 01), Sorokas 20 (511, 13), Imbrò 6 (01, 25), Guaiana 1 (02, 01), Fantinelli 8 (26, 12), Barbieri n.e., Moretti 12 (37), Gamberini n.e. All. Caja VICTORIA LIBERTAS: Trucchetti 9 (02, 37), Bertini 10 (24, 25), Maretto 12 (23, 26), Sakine n.e., De Laurentiis 5 (12, 12), Tambone 10 (22, 18), Virginio 14 (35, 24), Bucarelli 7 (12, 12), Miniotas 14 (68, 01), Fainke. All. Leka Arbitri: Salustri, Almerigogna e Coraggio Spettatori: 5499 Una vittoria esaltante e di "tigna" quella della Vuelle al Pala Dozza, tempio del basket e casa storica della Fortitudo Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, impresa colossale nel derbyssimo. Senza Felder sbanca il tempio bolognese