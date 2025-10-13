Voucher fino a 11mila euro per comprare un' auto elettrica | come accedere ai nuovi bonus al via il 15 ottobre

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 15 ottobre sarà possibile presentare domanda per accedere ai nuovi ecobonus per l'acquisto di un'auto elettrica. Gli sconti arrivano fino a 11mila euro per i privati e 20mila per le microimprese e sono rivolti specificamente a chi vive nelle aree più congestionate del Paese, le. 🔗 Leggi su Today.it

