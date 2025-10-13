Voto Toscana Giani in testa col 54,9%

17.02 Le prime proiezioni confermano i dati degli exit poll: il presidente uscente Eugenio Giani è in testa nel voto regionale in Toscana. Giani, sostenuto dal campo largo centrosinistra-M5s, è dato al 54,9%. Il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, è al 40,1%. Antonella Bundu della sinistra radicale è data al 5%. Dati del Consorzio Opinio Italia per Rai sul 34% del campione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

voto toscana giani testaRegionali Toscana: Youtrend, vince Giani, 'grazie Toscana'. Seconda proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,9%, Tomasi al 40,1%. La diretta - Il presidente della Toscana ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani al 56,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 38,8%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,6%. ansa.it scrive

voto toscana giani testaRegionali Toscana, Giani in testa. Sfida interna: Renzi supera Conte - Ha vinto il maratoneta, Eugenio Giani, il presidente uscente e ricandidato per il bis in Toscana. Da iltempo.it

