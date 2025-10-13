Voto Toscana affluenza giù | circa 47%
15.45 A circa la metà delle sezioni arrivate (1.937 su 3.922 complessive), in Toscana ha votato il 46,9% degli aventi diritto per le elezioni regionali. Nel 2020, prendendo in considerazione le stesse sezioni, aveva votato il 61,77%, circa il 14% in più. Nel 2020 l'affluenza finale arrivò al 62,60%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
