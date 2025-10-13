Vomito urina e immondizia in una piazza del centro assediata da balordi | Ma noi dobbiamo pulire la pipì dei nostri cani

Quicomo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una residente della zona di piazza Gobetti, nel cuore del centro storico di Como (alle spalle del McDonald’s), ha inviato alla redazione di QuiComo un video che documenta lo stato dell’area al termine della movida: chiazze di vomito, urina sui muri e rifiuti sparsi a terra. La donna racconta di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

