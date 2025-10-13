Inter News 24 Le parole di Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’Inter, sulle condizioni di Marcus Thuram. Tutti i dettagli in merito. Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’ Inter, ha parlato a Rai Gr Parlamento delle condizioni di Marcus Thuram. INFORTUNIO THURAM – Il recupero procede bene, durante questa settimana vedremo come riuscirà a migliorare e fare i passaggi canonici, poi vedremo se ci saranno le possibilità di inserirlo il prima possibile. Averlo contro la Roma è complicato, ma mai dire mai. PAUSA NAZIONALI – Viviamo queste settimane con grande apprensione, siamo in contatto con gli staff medici delle nazionali e cerchiamo di tenerci aggiornati sulle condizioni quotidiane dei giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Volpi: «Thuram? Recuperarlo per la Roma è dura, ma ci proveremo. Sono settimane di apprensione, vi spiego»