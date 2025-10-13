Volpi | Thuram? Recuperarlo per la Roma è dura ma ci proveremo Sono settimane di apprensione vi spiego

Internews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’Inter, sulle condizioni di Marcus Thuram. Tutti i dettagli in merito. Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’ Inter, ha parlato a Rai Gr Parlamento delle condizioni di Marcus Thuram. INFORTUNIO THURAM – Il recupero procede bene, durante questa settimana vedremo come riuscirà a migliorare e fare i passaggi canonici, poi vedremo se ci saranno le possibilità di inserirlo il prima possibile. Averlo contro la Roma è complicato, ma mai dire mai. PAUSA NAZIONALI – Viviamo queste settimane con grande apprensione, siamo in contatto con gli staff medici delle nazionali e cerchiamo di tenerci aggiornati sulle condizioni quotidiane dei giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

volpi thuram recuperarlo per la roma 232 dura ma ci proveremo sono settimane di apprensione vi spiego

© Internews24.com - Volpi: «Thuram? Recuperarlo per la Roma è dura, ma ci proveremo. Sono settimane di apprensione, vi spiego»

In questa notizia si parla di: volpi - thuram

Inter, Volpi riceve il premio Angelo Quarenghi: “Consapevoli delle qualità di Esposito, complicato vedere Thuram contro la Roma”

volpi thuram recuperarlo romaInter, Volpi: "Thuram? Averlo con la Roma è complicato, ma mai dire mai" - Il responsabile dell'area medica dei nerazzurri ha parlato delle condizioni dell'attaccante in vista della gara di sabato nel corso di un'intervista ... Come scrive ilromanista.eu

volpi thuram recuperarlo romaVolpi: "Thuram contro la Roma? Complicato, ma mai dire mai. Tanti paragoni per Esposito, in lui rivedo..." - Prima di ricevere il premio dedicato ad Angelo Quarenghi, medico sociale dell'Inter di Helenio Herrera, Piero Volpi, responsabile dell'area medica dell'Inter, ha rivelato la ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Volpi Thuram Recuperarlo Roma