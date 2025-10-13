Volpi stasera il prestigioso premio per lo storico medico dell’Inter | ecco di che si tratta

Inter News 24 e i dettagli sull’evento a San Pellegrino Terme. Un prestigioso riconoscimento per il mondo Inter e per la sua eccellenza in campo medico. Questa sera, alle ore 20:00, il professor Piero Volpi, responsabile dell’area medica del club nerazzurro, riceverà l’ambito “Premio Angelo Quarenghi al medico dello sport”. La cerimonia si terrà nella prestigiosa cornice del “Salone delle Feste” dell’Hotel Bigio di San Pellegrino Terme, alla presenza di numerose personalità del mondo sportivo. Come riportato da Tuttosport, il premio è un omaggio alla memoria di Angelo Quarenghi, storico medico dell’indimenticabile Grande Inter guidata dal mago Helenio Herrera. 🔗 Leggi su Internews24.com

