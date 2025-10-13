Volley Serie B C e D La Tirabassi parte bene Tonfo interno per la Fos
Sono iniziati i campionati di pallavolo che a pieno regime vedranno ben 30 squadre reggiane impegnate dalla Serie A, alla B, C e D. SERIE B1. Parte col piede giusto la Tirabassi & Vezzali Campagnola che s’impone sul parquet di Cesena per 3 a 2 (25-21 14-25 26-24 26-28 15-9); ovviamente fondamentale il successo del terzo set che ha portato al quarto molto combattuto e poi al tie break vittorioso. Non bene la Fos Cvr che perde in casa dal Valdarno 0-3 (11-25 19-25 15-25), dimostrando limiti anche di affiatamento. Molto forti le ospiti del Valdarno (basti guardare i parziali) che sono candidate a vincere il campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
