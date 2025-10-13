Volley Serie B | battuto il cASCIA Pallavolo Massa Carrara un debutto vincente
MASSA CARRARA 3 CASCIA PALLAVOLO 1 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Rustighi, Mosca, Marini, Lazzeri, Briglia, Lucarelli, Passino, Pardi, Molini, Bibbiani, Georgiev, Nannini, Diridoni, Bacinelli. All. Cei. GSD CASCIA PALLAVOLO: Marchi, Beghelli, Bevilacqua, Canenti, Conforti, Carcagni, Falorni, Scrollavezza, Pahor, Mancini, D’Isidoro, Sorrenti, Rizzo. All. Tardioli. Arbitri: Francesca Massi e Benedetta Fibbi. Parziali: 25-13, 17-25, 25-22, 25-18. MASSA – Ritorno in serie B col botto per la Pallavolo Massa Carrara che ha superato di slancio i perugini del Cascia. Primo set a senso unico con gli apuani subito avanti 6-1 e poi capaci di allungare 16-7 e vincere a 13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
