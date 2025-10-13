Volley femminile Serie A1 seconda giornata | Chieri piega Milano al tie-break Novara e Scandicci in vetta | Tutti i risultati e la nuova classifica

Novara e Scandicci rimangono al comando dopo il secondo turno della Serie A1 Tigotà di pallavolo femminile. Ci sono stati solo tre incontri terminati con 3-0 netti (Bergamo, Conegliano e Monviso volley), è arrivato il primo successo stagionale di Firenze al quinto set e il colpo di Chieri contro Milano al termine di un match lunghissimo. Novara ha difeso invece la vetta vincendo contro l’Eurotek Laica Uyba, grazie a una super prova di squadra, con il premio di Mvp che è andato a Igiede. A Scandicci invece le padrone di casa hanno vinto con un altro 3-1 su Perugia e rimangono in vetta insieme a Novara: Antropova ancora Mvp del match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

