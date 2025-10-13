Volley femminile le migliori italiane della seconda giornata di A1 Nervini e Antropova in formato Mondiale! Eze c’è

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 2ª GIORNATA DI SERIE A1. EKATERINA ANTROPOVA: Sempre lei, implacabile. Se le toscane restano a punteggio pieno un po’ lo devono alla opposta azzurra che mette a segno 24 punti, con il 50% di positività in attacco, 2 ace e 2 muri. CARLOTTA CAMBI: Dirige con grande attenzione Novara e si prende anche qualche soddisfazione personale con 7 punti all’attivo. Gestisce bene i momenti di difficoltà e trova spesso le soluzioni giuste. JOSEPHINE OBOSSA: Che inizio di campionato per l’opposta di Busto che anche oggi mette in difficoltà una big come Novara dopo aver messo paura a Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

