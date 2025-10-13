Volley femminile le migliori italiane della seconda giornata di A1 Nervini e Antropova in formato Mondiale! Eze c’è

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 2ª GIORNATA DI SERIE A1. EKATERINA ANTROPOVA: Sempre lei, implacabile. Se le toscane restano a punteggio pieno un po’ lo devono alla opposta azzurra che mette a segno 24 punti, con il 50% di positività in attacco, 2 ace e 2 muri. CARLOTTA CAMBI: Dirige con grande attenzione Novara e si prende anche qualche soddisfazione personale con 7 punti all’attivo. Gestisce bene i momenti di difficoltà e trova spesso le soluzioni giuste. JOSEPHINE OBOSSA: Che inizio di campionato per l’opposta di Busto che anche oggi mette in difficoltà una big come Novara dopo aver messo paura a Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della seconda giornata di A1. Nervini e Antropova in formato Mondiale! Eze c’è

In questa notizia si parla di: volley - femminile

Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set

LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione

NEW VIDEO! Guarda ora Chieri - Milano | Highlights | 2^ Giornata, Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 25/26 - X Vai su X

L’Italia del volley femminile conquista tre ori in tredici mesi, tra Olimpiadi, Nations League e Mondiale, e ispira giovani e futuro dello sport. - facebook.com Vai su Facebook

Volley femminile, le giovani italiane da seguire nella stagione 2025-2026: chi può arrivare in Nazionale - La Serie A1 femminile 2025/2026, il campionato più competitivo d’Europa, non sarà soltanto la ribalta delle stelle già affermate. Da oasport.it

Volley femminile, Novara aggancia Scandicci: Igiede e Cambi brillanti contro Busto. Vincono Monviso e Bergamo - Nel pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la seconda giornata della Serie A1 di volley femminile, oltre agli incontri con Conegliano e ... Si legge su oasport.it