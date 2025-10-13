Volley femminile contro Campagnola arriva solo un punto per l’Elettromeccanica Angelini

Esordio amaro quello dell’Elettromeccanica Angelini Cesena che cede al tie break contro Campagnola Emilia 2-3 (21-25, 25-14, 24-26, 28-26, 9-15) al termine di un match durato due ore e mezza. All’avvio contratto segue un secondo set strepitoso, poi è vera battaglia nel terzo e nel quarto parziale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

