Volley B2 L’Ambra parte col piede giusto

Buona la prima. Con una prestazione convincente l’ Ambra Cavallini Pontedera inizia nel migliore dei modi il suo debutto in B2 vincendo per 3-0 l’ Inglina Albissola (Sv) davanti al pubblico di casa del PalaZoli. In campo Un lungo scambio apre la prima azione conquistata in attacco da Simoncini e seguono altri 2 offensive vincenti delle locali che conducono 5-1, 7-4, 10-5. Le liguri tentano la rimonta (10-7, 11-10=) e il pareggio arriva sul 12. Ambra centra il punto successivo, ma l’equilibrio resta (16-16,18-18) con errori al servizio delle locali che nell’azione successiva vedono il sorpasso delle rivali: 18-19, ma dura un attimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley B2. L’Ambra parte col piede giusto

In questa notizia si parla di: volley - ambra

VOLLEY SERIE B2. Debutto per l’Ambra: "C’è tanto da lavorare. Ma pronti a vincere»

TORNEO MEMORIAL MATILDE – U13 PROGRAMMA DOMENICA 28/09 MATTINO – FASI A GIRONI GIRONE BIANCO – Palestra Dino Carlesi Squadre: • Ambra Cavallini Volley • Polisportiva La Perla • Pallavolo Il Giglio Castelfiorentino GIRONE BL - facebook.com Vai su Facebook

Volley B2 donne, Faenza e Cervia: la salvezza innanzi tutto - Riparte la Serie B2 femminile e nel girone G anche la Romagna sarà protagonista con due realtà dal profilo diverso ma accomunate da entusiasmo e ... Scrive corriereromagna.it

Volley femminile. Parte la stagione di B1 e B2: le gare - La Torneria Tmm Magione al palazzetto di via della Libertà (ore 15) si misura con la Epas Agocap Modica ... lanazione.it scrive