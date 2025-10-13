Vlahovic Juventus | futuro compromesso o ci sono spiragli per un clamoroso ribaltone? Cosa filtra sul centravanti serbo

Vlahovic Juventus, il serbo risponde sul campo ma il futuro resta un rebus: Tudor lo coinvolge nel progetto, l’ingaggio pesante spinge verso l’addio. Un futuro tutto da scrivere, un presente da protagonista. La situazione di  Dusan Vlahovic  in casa  Juventus  resta il rebus più complesso da decifrare. Come analizzato da  La Gazzetta dello Sport, il suo destino è tutt’altro che segnato: se da un lato la sua permanenza a  Torino  appare compromessa, dall’altro le sue recenti prestazioni e la gestione di  Igor Tudor lasciano aperto un piccolo spiraglio per un clamoroso ribaltone. Vlahovic Juve: un futuro ancora da scrivere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

