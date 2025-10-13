Vlahovic Juve, questo top club è davvero interessato all’attaccante bianconero: ci sono importanti novità. Un conto alla rovescia che la Juventus non può più ignorare. Il futuro di Dusan Vlahovic è il problema più scottante sul tavolo della dirigenza bianconera: con un contratto in scadenza nel giugno 2026 e un rinnovo che non decolla, la finestra di mercato di gennaio si profila come l’ultima, vera occasione per monetizzare dalla sua cessione ed evitare un doloroso addio a parametro zero. Secondo le indiscrezioni riportate dal portale spagnolo Fichajes, la situazione è chiara: se Vlahovic non accetterà l’offerta di rinnovo al ribasso proposta dal club, a gennaio verrà messo sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, questo top club è davvero interessato all’attaccante bianconero: può lasciare Torino a gennaio? Svelata la valutazione di Madama