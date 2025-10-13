Vlahovic Juve questo top club è davvero interessato all’attaccante bianconero | può lasciare Torino a gennaio? Svelata la valutazione di Madama
Vlahovic Juve, questo top club è davvero interessato all’attaccante bianconero: ci sono importanti novità. Un conto alla rovescia che la Juventus non può più ignorare. Il futuro di Dusan Vlahovic è il problema più scottante sul tavolo della dirigenza bianconera: con un contratto in scadenza nel giugno 2026 e un rinnovo che non decolla, la finestra di mercato di gennaio si profila come l’ultima, vera occasione per monetizzare dalla sua cessione ed evitare un doloroso addio a parametro zero. Secondo le indiscrezioni riportate dal portale spagnolo Fichajes, la situazione è chiara: se Vlahovic non accetterà l’offerta di rinnovo al ribasso proposta dal club, a gennaio verrà messo sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: vlahovic - juve
Juve: Incontro Decisivo per Sbloccare Vlahovic, Accordo Sulla Buonuscita
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani
Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri
David e Vlahovic insieme? Tudor ci pensa. Ecco come possono coesistere nella Juve. Soluzione possibile? Michel Platini da alzatore e David Trezeguet pronto a schiacciare, con l’idea che atterra lì, in campo, nella forma di un cambio di modulo che - facebook.com Vai su Facebook
#Yldiz #Vlahovic #Juventus #Juve #mondiali #EstoniaItalia VIDEO - X Vai su X
Vlahovic Juve: dove giocherà nella prossima stagione? I rumors non si placano, due top club europei pronti a cogliere l’occasione a zero! Ultimissimi aggiornamenti sul suo ... - Vlahovic Juve: in quale squadra giocherà nella prossima stagione? Come scrive juventusnews24.com
Calciomercato Juve, top club europei alla porta per strappare quel bianconero: la rivelazione in vista della prossima estate, il club è avvisato - Calciomercato Juve, top club europei alla porta per quell’attaccante bianconero: tutti gli aggiornamenti Un presente da protagonista, un futuro tutto da scrivere, ma quasi certamente lontano da Torino ... Riporta juventusnews24.com