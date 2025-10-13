Vlahovic Juve | dove giocherà nella prossima stagione? I rumors non si placano due top club europei pronti a cogliere l’occasione a zero! Ultimissimi aggiornamenti sul suo futuro

Vlahovic Juve: in quale squadra giocherà nella prossima stagione? Due big europee pronte a cogliere l’occasione a parametro zero! Ultimissime. Un addio annunciato, un’asta che si preannuncia stellare. Il futuro di Dusan Vlahovic sarà lontano da Torino, e all’orizzonte si profila una sfida tra due giganti d’Europa per assicurarselo a parametro zero. Come riportato dal QS, sulle tracce dell’attaccante della Juventus ci sarebbero infatti Bayern Monaco e Barcellona. L’addio a parametro zero, la Juve con le mani legate. Con un contratto in scadenza a giugno e un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, il rinnovo di Vlahovic è un’ipotesi ormai tramontata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

