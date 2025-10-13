Vivo X300 presto in Italia gli smartphone con la super-fotocamera
Il produttore cinese ha organizzato un evento a Shanghai per il lancio dei nuovi dispositivi top di gamma con fotocamere da 200MP. Arriveranno presto anche in Europa con nuovo sistema operativo, assieme ad un kit fotografico con obiettivo Zeiss esterno. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: vivo - x300
vivo X300 e X300 Pro si mostrano in un’immagine ufficiale con un design ultra sottile tutto nuovo
Abbiamo una data di lancio per la nuova serie Vivo X300
La serie Vivo X300 mostra design, colori e fotocamere: le anticipazioni ufficiali
Vivo X300 Series, ultime anticipazioni ufficiali prima del lancio - X Vai su X
vivo X300 FE certificato: è il primo modello Global della nuova serie #vivoX300FE https://gizchina.it/2025/09/vivo-x300-fe-certificazione-dettagli-leak/ Vai su Facebook
Vivo X300, presto in Italia gli smartphone con la super-fotocamera - Il produttore cinese ha organizzato un evento a Shanghai per il lancio dei nuovi dispositivi top di gamma con fotocamere da 200MP. Secondo repubblica.it
Vivo X300, i nuovi camera phone da battere - La nuova serie flagship, presentata in anteprima a Shanghai, punta tutto sulla fotografia mobile per conquistare sbaragliare la concorrenza, questa volta anche in Europa. Lo riporta wired.it