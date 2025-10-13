Vivo X300 i nuovi camera phone da battere

La nuova serie flagship, presentata in anteprima a Shanghai, punta tutto sulla fotografia mobile per conquistare sbaragliare la concorrenza, questa volta anche in Europa. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Vivo X300, i nuovi camera phone da battere

vivo X300 e X300 Pro si mostrano in un’immagine ufficiale con un design ultra sottile tutto nuovo

Abbiamo una data di lancio per la nuova serie Vivo X300

La serie Vivo X300 mostra design, colori e fotocamere: le anticipazioni ufficiali

Vivo X300 Pro: I campioni finali della fotocamera Zeiss e le specifiche tecniche sono stati rivelati prima del lancio, Vivo X300 si dice che sia il sostituto compatto di X200 ... - I flagship Zeiss sono ora pubblicizzati con nuovi campioni di fotocamera. Come scrive notebookcheck.it