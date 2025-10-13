vivo ha ufficializzato in Cina gli smartphone della serie X300 e il tablet Pad 5e

Tuttoandroid.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il produttore cinese vivo ha ufficializzato sul mercato di casa i nuovi smartphone flagship vivo X300 e X300 Pro, oltre al tablet Pad5e. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

vivo ha ufficializzato in cina gli smartphone della serie x300 e il tablet pad 5e

© Tuttoandroid.net - vivo ha ufficializzato in Cina gli smartphone della serie X300 e il tablet Pad 5e

In questa notizia si parla di: vivo - ufficializzato

vivo ha ufficializzato cinaVivo X300 viene lanciato ufficialmente in Cina al prezzo di ¥4.399 (˜$605) con fotocamera Zeiss da 200 MP, chip Dimensity 9500 e supporto del sistema Apple - Il nuovo duo di ammiraglie porta con sé fotocamere calibrate Zeiss, hardware di imaging aggiornato e alimentato dal chip V3+, nonché una maggiore ... Secondo notebookcheck.it

vivo ha ufficializzato cinaVivo X300, i nuovi camera phone da battere - La nuova serie flagship, presentata in anteprima a Shanghai, punta tutto sulla fotografia mobile per conquistare sbaragliare la concorrenza, questa volta anche in Europa. Segnala wired.it

Cerca Video su questo argomento: Vivo Ha Ufficializzato Cina