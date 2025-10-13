Viva Pio Esposito e pure Francesco Camarda ma adesso basta!
2025-10-13 09:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Andrea Distaso 13 ott 2025, 11:50 Ultimi aggiornamenti: 13 ott 2025, 11:50 Il giovane centravanti dell’Inter sta bruciano le tappe e merita gli elogi, in un momento di profonda crisi del calcio italiano. Ma occhio a non celebrarlo troppo prima del tempo Pio Esposito e Francesco Camarda. Francesco Camarda e Pio Esposito. Che lo si voglia o no, che si parli delle loro prestazioni coi rispettivi club o che si guardi ai recenti exploit in Nazionale, i loro nomi sono destinati ad animare le cronache quotidiane del calcio italiano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: viva - esposito
Progetto “Scuola Viva”“laboratorio di volley “Parole in campo”. L’ultima battuta di un laboratorio sportivo che ha coinvolto le classi terze della Scuola Primaria. Grazie all’esperto Lucia Esposito e alle tutor Alessia Casaburi e Anna Fraschetta. - facebook.com Vai su Facebook
Viva Pio Esposito (e pure Francesco Camarda), ma adesso basta! - Il giovane centravanti dell'Inter sta bruciano le tappe e merita gli elogi, in un momento di profonda crisi del calcio italiano. Scrive calciomercato.com
Pio Esposito cresce bene anche in Nazionale ma è Camarda la vera eccezione: ecco perché - Il milanista, titolare a 17 anni al Lecce, in linea con quanto accade oltre confine. Scrive tuttosport.com