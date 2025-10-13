Vittorie facili per Olanda Danimarca e Croazia

2025-10-12 22:44:00 Ecco quanto riportato poco fa: Un altro turno di qualificazioni ai Mondiali europei ha visto diverse squadre fare un passo avanti verso la qualificazione. La Scozia cercava di mantenere il proprio record di imbattibilità contro la Bielorussia, mentre erano in campo squadre del calibro di Danimarca, Grecia, Olanda e Croazia. Con il torneo ormai a pochi mesi di distanza, era fondamentale per le squadre raccogliere punti ed evitare inutili errori. per vedere come si è svolto il meglio dell’azione in tutto il continente domenica sera. Delizia olandese. L’Olanda ha compiuto un altro passo importante verso la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 vincendo 4-0 sulla Finlandia ad Amsterdam. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: vittorie - facili

Flop Austria, poker Olanda, Isole Far Oer nella leggenda: i risultati delle qualificazioni Mondiali - I risultati della serata del 12 ottobre delle qualificazioni Mondiali: flop Austria al 95esimo, impresa delle Isole Far Oer

Qualificazioni Mondiali 2026 - McTominay e Hojlund in gol e vincenti con Scozia e Danimarca, ok Olanda e Croazia, favola Far Oer - Giornata positiva per i due giocatori del Napoli: McTominay colpisce nel 2-