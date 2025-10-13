Vitiligine Week | una settimana di consulenze mediche gratuite in tutta Italia dedicate ai pazienti con vitiligine
La vitiligine è una condizione più comune di quanto si pensi, anche se spesso se ne parla poco.Eppure, anche chi non l’ha mai sentita, sicuramente ha avuto modo di osservarla, perché questa patologia, spesso erroneamente considerata solo una condizione estetica, interessa in realtà circa 330.000. 🔗 Leggi su Today.it
Salute, dal 3 all’8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in più di 35 centri
