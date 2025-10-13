Visita guidata | Il paradiso in terra | la Sala Morone in San Bernardino
È stata chiamata la Cappella Sistina del 500 veronese! Regaliamoci una vera cromoterapia a base di blu brillante di lapislazzuli: ne è coperta la cosiddetta “Sala Morone” presso il convento dei Frati Minori di San Bernardino. Visitiamo questa straordinario ambiente che è anche la biblioteca dove. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: visita - guidata
San Carlone, a settembre una nuova visita guidata al calar della sera
La polizia locale di Chieti celebra i 160 anni con una visita guidata nei luoghi simbolo della città
Visita guidata tra i tesori nascosti di Bari Vecchia
DOMENICA 19 OTTOBRE, ORE 16:00 | Visita Guidata alla Chiesa monumentale San Francesco ?Concludiamo il trittico di eventi settimanali del ciclo "Francesco. Il cammino di Gualdo" con un'immersione nel nostro patrimonio! ?Domenica 19 Ottobr - facebook.com Vai su Facebook
Domenica 12 ottobre 2025 visita guidata gratuita a Capodimonte. Nella Giornata Europea degli Amici dei Musei una visita guidata gratuita per riflettere sulla pace e sul compito di musei di tenere viva l’attenzione ?https://capodimonte.cultura.gov.it/domenic - X Vai su X
Terra del Sole, visita alle due chiese consacrate a Santa Reparata - Un pomeriggio alla scoperta di due edifici di culto simbolo della cittadella medicea di Terra del Sole. Da ilrestodelcarlino.it
Visita guidata a Terra del Sole - In occasione dell’ultimo Giovedì DOC, appuntamento settimanale dell’estate a Castrocaro Terme e Terra del Sole, è in programma una visita guidata alla cittadella medicea dal titolo ‘Che dal sole ... Riporta ilrestodelcarlino.it