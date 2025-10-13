Visita guidata | Il paradiso in terra | la Sala Morone in San Bernardino

È stata chiamata la Cappella Sistina del 500 veronese! Regaliamoci una vera cromoterapia a base di blu brillante di lapislazzuli: ne è coperta la cosiddetta “Sala Morone” presso il convento dei Frati Minori di San Bernardino. Visitiamo questa straordinario ambiente che è anche la biblioteca dove. 🔗 Leggi su Veronasera.it