Visita guidata | Il paradiso in terra | la Sala Morone in San Bernardino

Veronasera.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata chiamata la Cappella Sistina del 500 veronese! Regaliamoci una vera cromoterapia a base di blu brillante di lapislazzuli: ne è coperta la cosiddetta “Sala Morone” presso il convento dei Frati Minori di San Bernardino. Visitiamo questa straordinario ambiente che è anche la biblioteca dove. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: visita - guidata

San Carlone, a settembre una nuova visita guidata al calar della sera

La polizia locale di Chieti celebra i 160 anni con una visita guidata nei luoghi simbolo della città

Visita guidata tra i tesori nascosti di Bari Vecchia

Terra del Sole, visita alle due chiese consacrate a Santa Reparata - Un pomeriggio alla scoperta di due edifici di culto simbolo della cittadella medicea di Terra del Sole. Da ilrestodelcarlino.it

Visita guidata a Terra del Sole - In occasione dell’ultimo Giovedì DOC, appuntamento settimanale dell’estate a Castrocaro Terme e Terra del Sole, è in programma una visita guidata alla cittadella medicea dal titolo ‘Che dal sole ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Visita Guidata Paradiso Terra