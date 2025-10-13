Visita guidata | Come rinasce una città | la ricostruzione di Verona dopo il 1945

Veronasera.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Sono passati 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Anche Verona ha subito ingenti danni a causa dei ripetuti bombardamenti americani e inglesi e bisogna ricostruire e dare un tetto a tutti coloro che sono rimasti senza casa. Gli urbanisti hanno la possibilità unica di rivedere il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: visita - guidata

San Carlone, a settembre una nuova visita guidata al calar della sera

La polizia locale di Chieti celebra i 160 anni con una visita guidata nei luoghi simbolo della città

Visita guidata tra i tesori nascosti di Bari Vecchia

Cerca Video su questo argomento: Visita Guidata Rinasce Citt224