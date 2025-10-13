Visita guidata a Palazzo Bo

Spettacolare visita all'interno degli ambienti storici di Palazzo Bo con la sua Aula Magna, la Cattedra di Galileo Galilei, la Sala dei Quaranta, il teatro anatomico, il più antico al mondo, la sala di Medicina e all'incantevole Rettorato con le splendide sale dell' Appartamento Accademico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

