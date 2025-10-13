Vision Quest: confermato l’attore che interpreterà Tommy Maximoff La Marvel Television ha presentato Vision Quest al New York Comic Con, ed è stato finalmente confermato che Ruaridh Mollica è stato scelto per interpretare Tommy Maximoff del MCU. Fratello gemello di Tommy MaximoffWiccan di Agatha All Along, il personaggio è un altro Young Avenger e, come suo zio, Pietro MaximoffQuicksilver, è dotato di supervelocità. Da qui il suo nome in codice, “Speed”. È stato anche rivelato che Ultron, F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. (interpretato dal ritorno di James D’Arcy, star di Agent Carter) e DUM-E appariranno in forma umana. 🔗 Leggi su Cinefilos.it