Vision Quest | confermato l’attore che interpreterà Tommy Maximoff
Vision Quest: confermato l’attore che interpreterà Tommy Maximoff La Marvel Television ha presentato Vision Quest al New York Comic Con, ed è stato finalmente confermato che Ruaridh Mollica è stato scelto per interpretare Tommy Maximoff del MCU. Fratello gemello di Tommy MaximoffWiccan di Agatha All Along, il personaggio è un altro Young Avenger e, come suo zio, Pietro MaximoffQuicksilver, è dotato di supervelocità. Da qui il suo nome in codice, “Speed”. È stato anche rivelato che Ultron, F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. (interpretato dal ritorno di James D’Arcy, star di Agent Carter) e DUM-E appariranno in forma umana. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Vision Quest, finite le riprese del sequel spirituale di WandaVision: cosa succederà a Visione Bianco?
Vision Quest: svelato il logo ufficiale dello spin-off della Marvel
Logo ufficiale dello spin-off Marvel svelato in Vision Quest
