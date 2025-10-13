Vis il digiuno è all’ora di pranzo Con la Torres arriva un altro pari
Vis 0 TORRES 0 VIS (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Tonucci (1’ st Stabile), Zoia; Nina (18’ st Giovannini; 29’ st Berengo), Di Paola, Pucciarelli, Tavernaro (14’ st Bove); Vezzoni; Nicastro, Jallow (1’ st Primasso). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Ferrari, Forte, Beghetto, Franchetti Rosada, Ascione, Ventre. TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Sala, Brentan (43’ st Carboni), Scheffer (21’ st Dumani); Lunghi (43’ st Masala); Di Stefano (28’ st Starita), Diakite (28’ st Musso). All. Pazienza. A disp. Petriccione, Marano, Biagetti, Nunziatini, Idda, Bonin. Arbitro: Esposito di Napoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: digiuno - pranzo
WELNESS AND HEALT I RISCHI DEL DIGIUNO INTERMITTENTE Dimagrire non significa solo guardare l'ago della bilancia , ma inquadrare con cognizione di causa lo stato nutrizionale del paziente, attraverso esami strumentali adeguati come bioimpedenzi - facebook.com Vai su Facebook