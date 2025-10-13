Virgin River 7 | ma quando esce su Netflix?
Era dicembre del 2024 quando la sesta stagione di Virgin River debuttava su Netflix. Una delle serie Netflix più amate al mondo tornava in streaming con nuovi episodi proprio lo scorso anno portando avanti la storia di Mel e Jack e di tutti i membri della cittadina di Virgin River tra sorprese. 🔗 Leggi su Today.it
VIRGIN RIVER? Dopo tante serie crime, triller e polizieschi, avevo bisogno di qualcosa di diverso. Ho iniziato a guardare la serie così... Per caso... E ne sono rimasta affascinata! Amore, affetto, amicizia, solidarietà, sofferenza, traumi irrisolti e traumi che si sc Vai su Facebook
