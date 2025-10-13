Virgin Active Reset | un nuovo modo per ritrovare equilibrio e benessere mentale
I l tempo per sé sembra essere diventato un lusso. E in Italia cresce il bisogno di alleggerire la mente: quasi 6 italiani su 10 vorrebbero ridurre ansia e stress, ma la vita quotidiana lascia poco spazio al recupero mentale. Per questo, in occasione del World Mental Health Day, Virgin Active ha lanciato “Virgin Active Reset”, un progetto dedicato alla consapevolezza e alla cura del benessere mentale. Giornata della Salute mentale: 7 piccoli gesti quotidiani per nutrirla X Tempo personale: una risorsa sempre più scarsa. Secondo l’ Istat, gli italiani hanno a disposizione solo 4 ore e 54 minuti al giorno di tempo libero, meno di altri Paesi europei. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Benessere mentale: con “Reset”, Virgin Active invita a fermarsi e ritrovare spazio per sé
In occasione del World Mental Health Day, Virgin Active ci ricorda quanto sia importante prendersi tempo per sé, concedendoci una pausa concreta: non solo fisica, ma mentale
