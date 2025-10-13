Virdis | Pio Esposito è una bellissima sorpresa In Italia siamo in difficoltà di talenti ma la mia speranza…

Inter News 24 Le parole di Pietro Paolo Virdis, ex calciatore, sull’impatto di Pio Esposito dell’Inter con la maglia dell’Italia. Tutti i dettagli in merito. Tra le numerose voci che si sono alzate per elogiare le prestazioni di Francesco Pio Esposito, questa mattina è arrivata anche quella di Pietro Paolo Virdis, ex calciatore e oggi commentatore sportivo, che ha parlato del giovane attaccante dell’ Inter durante la trasmissione Radio Anch’io Lo Sport. Virdis, che conosce bene l’importanza di un bomber in crescita, ha sottolineato le qualità del ventenne, considerandolo un talento su cui puntare per il futuro dell’ Italia e del club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

