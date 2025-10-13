Violenza sulla fidanzata chi è il rapper Faneto che ha picchiato e minacciato la ragazza

Si chiama Faneto ed è un rapper emergente. Che, però, ha ricevuto una denuncia da parte della ex fidanzata, vittima di violenza verbale e fisica, che ha coraggiosamente denunciato quanto accaduto alle forze dell’ordine. Il 21enne ha cercato di replicare sui social, ma le prove che lei ha pubblicato sono andate prontamente virali: lividi, messaggi di minaccia. Tra i vari episodi, anche il messaggio in cui lui ha ammesso di essere stato il conducente dell’auto che ha investito il cane di lei. Chi è Faneto, il “rapper” che ha picchiato e minacciato la ex fidanzata. Il vero nome di Faneto è Valentin Antonio Seguram. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

