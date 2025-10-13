Violenza giovanile il giudice | in Italia un’ondata allarmante La droga c’entra moltissimo

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 13 ottobre 2025 –  Violenza giovanile, quali sono gli strumenti di contrasto più efficaci? “Sicuramente il Daspo e altre misure del decreto Caivano sono riuscite a contenere il fenomeno, allarmante. Ma, parlando di under 18, serve anche una revisione del processo minorile. Omicidi, rapine, violenze sessuali: i ragazzi commettono reati da adulti. Cosa servirebbe? Ad esempio una misura come gli arresti domiciliari. E c’è sicuramente un intreccio con l’uso di droghe pesanti e sostanze sintetiche che contribuiscono all’aumento delle criminalità giovanile”. Valerio de Gioia è consigliere della Corte di appello di Roma e consulente della Commissione d’inchiesta sui femminicidi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

violenza giovanile il giudice in italia un8217ondata allarmante la droga c8217entra moltissimo

© Quotidiano.net - Violenza giovanile, il giudice: in Italia un’ondata allarmante. “La droga c’entra moltissimo”

In questa notizia si parla di: violenza - giovanile

L'egiziano pestato e accoltellato a Menfi, Piantedosi: "La polizia non si ferma contro la violenza giovanile"

L'egiziano pestato e accoltellato a Menfi, Piantedosi: "Non ci fermiamo contro la violenza giovanile"

“Ferma il bullismo prima che sia troppo tardi”: la RAI lancia la prima campagna nazionale contro violenza giovanile

violenza giovanile giudice italiaViolenza giovanile, il giudice: in Italia un’ondata allarmante. “La droga c’entra moltissimo” - Roma, 13 ottobre 2025 – Violenza giovanile, quali sono gli strumenti di contrasto più efficaci? quotidiano.net scrive

Giovani Arrestati e Manifestazioni in Italia: Un Paradosso della Giustizia Sociale - La vicenda dei giovani arrestati durante la manifestazione di Milano riflette le tensioni interne al paese e le sfide più ampie che la società italiana affronta. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Giovanile Giudice Italia