Roma, 13 ottobre 2025 – Violenza giovanile, quali sono gli strumenti di contrasto più efficaci? “Sicuramente il Daspo e altre misure del decreto Caivano sono riuscite a contenere il fenomeno, allarmante. Ma, parlando di under 18, serve anche una revisione del processo minorile. Omicidi, rapine, violenze sessuali: i ragazzi commettono reati da adulti. Cosa servirebbe? Ad esempio una misura come gli arresti domiciliari. E c’è sicuramente un intreccio con l’uso di droghe pesanti e sostanze sintetiche che contribuiscono all’aumento delle criminalità giovanile”. Valerio de Gioia è consigliere della Corte di appello di Roma e consulente della Commissione d’inchiesta sui femminicidi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Violenza giovanile, il giudice: in Italia un’ondata allarmante. “La droga c’entra moltissimo”