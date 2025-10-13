Violenza di genere una maratona d’arte fra vip e impegno civile
Una sfida artistica contro il femminicidio quella di Gabriele Lazzaro e Riva GLDF. Lo showman e l’artista contemporaneo hanno scelto Napoli per continuare il loro percorso come ambasciatori di un messaggio di consapevolezza e cambiamento. E lo hanno fatto in grande stile. Sabato 4 ottobre, le porte del Maschio Angioino si sono spalancate su una notte che ha trasformato il castello simbolo della città partenopea in un palcoscenico d’eccellenza, dove arte figurativa e grande spettacolo si sono incontrati. A fare gli onori di casa, i due artisti – uniti nella vita e nel lavoro – con un impegno costante verso i temi civili. 🔗 Leggi su Dilei.it
