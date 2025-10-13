Violentata da un uomo incontrato in un locale a Fuorigrotta la denuncia
Sulla vicenda sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria e gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, in attesa che siano ricostruiti i fatti e la dinamica di quella che comunque risulta essere una brutta vicenda.L'incontro nel localeI due si sarebbero incontrati in un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: violentata - uomo
Trascinata via e violentata a 18 anni, la ricostruzione dello stupro a San Zenone: “Per 10 minuti nelle mani dell’uomo”
Albarella, 17enne violentata, rintracciato l’uomo
Perugia, sequestrata e violentata per un’intera notte: arrestato un uomo di 45 anni
Incubo per una giovane di #Sestu: violentata da un cittadino straniero Dopo una prima violenza sessuale subita per strada è riuscita a fuggire, ma l'uomo l'avrebbe seguita fino a casa. Con coraggio e freddezza è riuscita ad allertare i soccorsi - facebook.com Vai su Facebook
Pavia, studentessa di 19 anni violentata in casa dal vicino: l’uomo è stato arrestato https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/pavia_studentessa_violentata-424897932/?ref=twhl… - X Vai su X
Ventenne violentata da un uomo conosciuto sui social, l'uomo l'ha prima minacciata con un coltello e poi l'ha derubata - Ma per una ventenne italiana, l’incontro con un uomo di 36 anni si è trasformato in una notte di paura: sotto la minaccia ... Si legge su corriereadriatico.it
Ragazza di 20 anni violentata da uomo conosciuto sui social, arrestato 38enne con precedenti. «Uno stupratore seriale» - Dialogava sui social per settimane con quelle che, poi, sarebbero diventate le sue vittime, carpendo la loro fiducia, sfruttando le loro «fragilità» e riuscendo ad ottenere un appuntamento di persona. ilmattino.it scrive