Ancora una sopraffazione violenta, un’aggressione fisica tracimata in un abuso sessuale che grida vendetta. Stavolta succede a Napoli, da dove arriva la drammatica notizia di uno stupro avvenuto all’alba di domenica (12 ottobre) a Napoli, in una zona delicata come Porta Capuana. Una vicenda di orrore e brutalità, che almeno in parte si è presto intrecciata a un racconto di straordinaria solidarietà civile. Choc a Napoli, 30enne violentata all’alba di domenica. Questi i fatti: sono le cinque del mattino quando un ‘immigrato nordafricano aggredisce una donna di 30 anni e ne abusa in un’area da tempo in attesa di riqualificazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Violentata all'alba da un marocchino irregolare e con precedenti. Una turista e dei passanti la strappano dalle grinfie dell'orco