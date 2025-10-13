violenta rissa fuori dal luna park paura poco dopo la mezzanotte al vaglio le riprese delle telecamere

Pontedera, 13 ottobre 2025 – Rissa nella zona della fiera. Era da poco passata la mezzanotte fra sabato e domenica quando un gruppo di ragazzi ha iniziato a litigare e a picchiarsi. E’ successo, è giusto specificarlo, fuori dall’area delle giostre e delle attrazioni e dalla zona presidiata dagli steward. Questo per scagionare da ogni responsabilità sia le persone che sono state ingaggiate per la sicurezza dell’area fieristica sia i proprietari delle giostre e dei giochi. Per il resto cambia poco, nel senso che ancora una volta c’è chi prende a pretesto la fiera – cioè uno dei momenti più attesi dai ragazzi e dai giovani della città per divertirsi – per fare confusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

