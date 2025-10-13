Violenta rissa di fronte al locale fast food chiuso per 15 giorni

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuso da oggi, per 15 giorni, il fast food che si affaccia in piazza della stazione. Il Questore di Arezzo ha sospeso  per quindici giorni - ai sensi dell’art. 100 Tulps - la licenza di somministrazione di alimenti e bevande del locale che ha aperto circa un anno fa, a seguito di una violenta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violenta - rissa

Violenta rissa sul bus, coinvolte cinque persone

Violenta rissa fuori dal luna park, paura poco dopo la mezzanotte. Al vaglio le riprese delle telecamere

Violenta rissa tra minorenni nei pressi di un noto locale: c'è un ferito

violenta rissa fronte localeScoppia la rissa, sospesa dal Questore per 15 giorni l’attività di locale del centro - Arezzo, 13 ottobre 2025 – Sospesa dal Questore per quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 t. Da lanazione.it

violenta rissa fronte localeTropea, scattano i provvedimenti dopo la rissa nel locale notturno - TROPEA I fatti risalgono alla notte del 25 agosto scorso, quando in un noto locale del lungomare di Tropea è scoppiata una violenta rissa tra due gruppi di giovani. Riporta corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Violenta Rissa Fronte Locale