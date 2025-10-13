Violenta rissa di fronte al locale fast food chiuso per 15 giorni

Chiuso da oggi, per 15 giorni, il fast food che si affaccia in piazza della stazione. Il Questore di Arezzo ha sospeso per quindici giorni - ai sensi dell’art. 100 Tulps - la licenza di somministrazione di alimenti e bevande del locale che ha aperto circa un anno fa, a seguito di una violenta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it