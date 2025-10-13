’Vino tra dazi e innovazione’ sfide in campo

Far luce oltre l’incertezza: sabato 18 ottobre il Castello di Albola, sulle alture di Radda in Chianti, ospita la tavola rotonda (organizzata nell’ambito del festival su clima e ambiente Motumundi ) ‘ Vino: dazi e innovazioni le sfide del futuro ’ (dalle 17 alle 19). Dazi e vino: tema che al Chianti Classico interessa parecchio, considerata la proiezione e i rapporti in tutto il mondo. E difatti i relatori sono di altissimo livello, tra docenti universitari, giornalisti, esperti del settore e dei temi internazionali: Fabrizio Coricelli (docente di Economia politica all’Università di Siena), Marco Di Liddo (direttore del Centro studi internazionali), Alessandro Gallo (enologo e direttore del Castello di Albola, nella foto), Stefano Polli (vicedirettore dell’Ansa), Lara Sembolini (docente di Storia e istituzioni delle Americhe dell’Università di Siena). 🔗 Leggi su Lanazione.it

