Fra i premi speciali storie incredibili di passione e competenza, tra cui la cantina di Davide Zoppi e Giuseppe Luciano Aieta a Bonassola (La Spezia) e il docente di matematica trapiantato al Giglio diventato vignaiolo dell'anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vini da sogno, il Gambero Rosso celebra i migliori d'Italia. Toscana la regina, l'Umbria è uno scrigno di tesori

vini sogno gambero rossoDalle aule di scuola ai filari del Giglio: Francesco Carfagna è il “Vignaiolo dell’anno” secondo il Gambero Rosso - Il professore romano ha lasciato la matematica per l’Ansonica: ventisei anni tra i muretti a secco ed il mare dell’isola. Segnala lanazione.it

