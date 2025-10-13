di Andrea Lorentini AREZZO In attesa del primo, vero, scontro diretto della stagione di domenica prossima a Ravenna, c’è un dato che alimenta le speranze e dà la misura di quanto stia andando forte l’Arezzo. La squadra di Bucchi, dopo le stesse giornate, nove, ha conquistato più punti di quella di Somma che al termine del campionato 20032004 ottenne la promozione in serie B. Ventiquattro quelli conquistati nel torneo attuale contro i 22 messi insieme allora. Il bilancio di Bucchi conta 8 successi e una sconfitta, mentre il gruppo di Serafini e compagni aveva fatto risultato pieno 7 volte, cui aggiungere un pari e una sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vince Bucchi nel duello con la storia. Meglio dell’Arezzo di Somma che volò in B