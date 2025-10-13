Villetta avvolta dalle fiamme Due intossicati nell’incendio
RANCO (Varese) Vigili del fuoco impegnati dalla serata di sabato e per l’intera notte, fino alla mattinata di ieri per le operazioni di spegnimento di un incendio e poi di messa in sicurezza dell’area interessata. Appena lanciato l’allarme sul posto a Ranco, in via Ciani, sono arrivate le squadre degli operatori, mobilitati da tutta la provincia, con tre autopompe, due autobotti e un’autoscala. Una notte di fuoco per il personale impegnato a domare le fiamme che, per cause ieri ancora da accertare, hanno distrutto completamente il tetto della palazzina a più piani e la mansarda. Gli operatori hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo, alle operazioni di spegnimento sono seguite quelle di bonifica e messa in sicurezza: ieri mattina l’intervento non era ancora concluso, i danni sono ingenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
